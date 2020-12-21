Прогноз погоды в Кирове с 21 по 25 декабря: всю рабочую неделю город будет засыпать снегом

Всю неделю будет довольно тепло, но снежно. Фото: Иван МАКЕЕВ

На предстоящей неделе кировчан ожидают сильные перепады температур и небольшой снег.

В понедельник, 21 декабря, температура воздуха в течение дня будет повышаться - с -9 утром до -1 градусов вечером. Небо будет облачным, синоптики прогнозируют небольшой снег. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-5 м/с. Атмосферное давление - 756 мм ртутного столба.

Во вторник, 22 декабря, столбик термометра будет колебаться на уроне от 0 до - 1 градуса. По-прежнему целый день ожидается небольшой снег. Юго-западный ветер будет не сильным - до 4 м/с. Атмосферное давление немного понизится - до 754 мм ртутного столба.

В среду, 23 декабря, немного похолодает - до - 6 градусов. До обеда будет идти снег, затем синоптики осадков не прогнозируют. Юго-западный ветер сменится на южный и будет не сильным - 3-3,5 м/с. Атмосферное давление практически не изменится.

В четверг, 24 декабря, столбик термометра еще немного понизится до - 8 градусов. Небольшой снег обещают в течение всего дня. Ветер будет таким же как накануне - южный и довольно спокойный. И атмосферное давление тоже не изменится.

В пятницу, 25 декабря, снегопад не прекратится. Температура воздуха также сохранится на уровне - 8 градусов. Южный ветер сменится на юго-восточный, но скорость останется прежней - 3-3,5 м/с. Атмосферное давление еще немного понизится - до 751 мм рт. ст.

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