Спасение ребенка из горящего дома: в Кирове произошел пожар в многоэтажке

Специалисты устанавливают причину пожара. Фото: vk.com/zlo43

В Кирове в субботу, 19 декабря, произошел пожар в многоквартирном доме на улице Павла Корчагина. Загорелась одна из квартир на третьем этаже. По словам очевидцев, огонь полностью уничтожил имущество хозяев. Но, к счастью, в пожаре никто не пострадал.

В воскресенье, 20 декабря, в группе «Место происшествия» появилось видео спасения ребенка. На кадрах, снятых из окна одной из квартир, видно, как спасатель эвакуирует ребенка из горящего дома по лестнице.

Сейчас специалисты устанавливают причину пожара. Предварительная версия возгорания - короткое замыкание проводки.