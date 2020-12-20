Вотинцев потребовал вернуть «Большевиков»

Состоялось очередное заседание Кировской городской Думы. Фото: duma.mo-kirov.ru

В пятницу, 18 декабря, на заседании кировской Гордумы рассмотрели 13 вопросов. Одна из инициатив коснулась переименования дублирующих улиц. По словам заместителя начальника управления градостроительства и архитектуры, в администрацию поступают обращения от инспекции федеральной налоговой службы, так как идентичные названия улиц создают сложности для корректного начисления налогов на имущество граждан.

Казалось, что идея понятная и абсолютно правильная и вопросов у народных избранников возникнуть не должно. Однако про свою партийную принадлежность неожиданно вспомнил депутат из КПРФ.

- У меня вопрос по Казанской, - заявил депутат Алексей Вотинцев. - Почему бы нам не вернуть улице прежнее название - Большевиков.

Правда, восторга и эмоционального подъема на свершение «уличного» реваншизма сидящие в зале депутаты не испытали, а глава администрации Дмитрий Осипов лаконично подметил: «К старому мы уже не вернемся».

В итоге депутаты поддержали решение изменить наименования улиц в соответствии с рекомендациями совета по топонимам. Так, улицы Казанская и Клубная (Ленинский район), а также ул. Боровая (Октябрьский район) будут переименованы в 2-ю Казанскую, 2-ю Клубную и 2-ю Боровую.