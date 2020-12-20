«Вятский издательский дом» получит из бюджета 52 миллиона рублей

Деньги могут направить на создание регионального информационного холдинга. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Кировской области на реализацию программы «Развитие государственного управления» в 2021 году будет выделено 543 миллиона рублей. Из них средства федерального бюджета - 19,5 млн рублей, а областного - 523 млн рублей.

Более 259 млн рублей планируют направить на финансирование деятельности областных государственных учреждений. Так, «Вятский издательский дом», созданный путем реорганизации районных газет, получит 52,7 млн рублей. Возможно, деньги пойдут на создание регионального информационного холдинга, о котором ранее говорил председатель правительства Александр Чурин.

Остальная часть суммы достанется трем организациям, которые обслуживают деятельность органов исполнительной власти.

Ранее депутаты ОЗС утвердили главный финансовый документ области на 2021 год. Подробнее здесь.