Три человека погибли: на трассе «Вятка» столкнулись две легковушки

На место ДТП срочно выехали сотрудники экстренных служб. Фото: vk.com/gibdd43

В Юрьянском районе произошла жуткая автомобильная авария со смертельным исходом: три человека погибли и четверо получили травмы. Информацию о ДТП передает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла в субботу вечером, 19 декабря, на трассе в Юрьянском районе. По предварительным данным, на дороге столкнулись Nissan Juke и Lada Granta. На место ДТП срочно выехали сотрудники экстренных служб. Известно, что движение на трассе было ограничено до позднего вечера.

- Простояли три часа. Уже выехали. Картина - груды металла, конечно, ужасна, - написал очевидец в социальной сети.

В результате происшествия, три человека погибли и четверо получили травмы. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и условия совершения аварии.