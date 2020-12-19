В Кирове прошла выставка экопроектов

На мероприятии презентовали современную специализированную технику. Фото: kirovreg.ru

В субботу, 19 декабря, в Кирове прошла выставка «Суббота чистоты». На мероприятии презентовали инновационные технологии в сфере обращения с отходами современную специализированную технику и проекты по экологическому просвещению.

Региональный оператор представил современные мусоровозы, которые благодаря компакторам, измельчающим и уплотняющим мусор, могут вывезти в полтора раза больше отходов, чем прежние модели.

Новую коммунальную технику для содержания улиц презентовала на выставке и администрация города.

На выставке показали два проекта по раздельному сбору отходов. А все желающие могли проверить свои знания в сфере обращения с отходами. Кировчане, правильно ответившие на вопросы во время игры «Чистолото», получили подарки - экобраслеты, экосумки и обложки для паспорта из переработанного пластика.

Кировчане смогли также познакомиться с проектом по экопросвещению «ПРОкачаем школы», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. В нем участвуют 18 школ, более 4000 учащихся. Их обучают в формате ток-шоу, квестов, дискуссий, поиска практических решений.

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