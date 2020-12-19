Как изменится Киров к 2040 году: депутаты Гордумы утвердили генплан

Проектировщики определили градостроительный потенциал Кирова - 3 тысяч гектаров. Фото: admkirov.ru

Проект генерального плана города Кирова представили и. о. начальника управления градостроительства и архитектуры Елена Донскова и главный инженер проектов Российского института градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» Владислав Татарников.

Проектировщики определили градостроительный потенциал Кирова - 3 тысячи гектаров, которые можно использовать под строительство. Особое внимание уделили социальной сфере: предполагается построить 52 школы и почти 70 детских садов.

Город планируют застраивать в южном направлении: между микрорайонами Чистые пруды и Радужный, а также Шубино – Ганино. На востоке строительство будет идти в районах Вересники, в заречной части города, в деревне Богородская и слободе. Талица. На западе новостройки появятся в микрорайоне Урванцево, в деревне Кисели, слободе Шики и поселке Садаковский.

В плане предусмотрели и экологическое направление развития города. Авторы проекта предлагают обустроить зеленые коридоры вдоль малых рек и создать три экопарка.

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