Жителям Даровского района пересчитали плату за вывоз мусора

Жители деревни Красное Даровского района сэкономят на оплате за оказание коммунальной услуги по вывозу ТКО. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Выяснилось, что в Даровском районе АО «Куприт» начисляло плату за вывоз ТКО незаконно. Работу регионального оператора на основании жалоб, поступивших от жителей деревни Красное, проверила прокуратура.

В ходе проверки установлено, что АО «Куприт» не соблюдало предусматриваемые законом сроки вывоза отходов. Причем нарушения продолжались с января по октябрь 2020 года. При этом плату за эти услуги с граждан брали в полном объеме.

Прокурор Даровского района на основании выявленных нарушений закона вынес руководителю АО «Куприт» представление об их устранении.

После вмешательства органов прокуратуры региональному оператору пришлось произвести перерасчет. Жители деревни Красное смогут сэкономить на оплате за оказание коммунальной услуги по вывозу ТКО.

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