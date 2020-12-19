Дело бывшего главы Кирова суд начнет рассматривать 22 декабря

Владимир Быков руководил городом с 2007 по 2016 год. Фото: архив «КП-Киров»

Первомайский районный суд города Кирова назначил предварительное слушание по делу бывшего главы областного центра. Заседание состоится 22 декабря.

Напомним, дело Владимира Быкова насчитывает 70 томов. Его обвиняют в ряде коррупционных преступлений, а именно:

- мошенничество в особо крупном размере - ч. 4 ст. 159 УК РФ;

- организация растраты денежных средств - ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ;

- пособничество в мошенничестве в особо крупном размере - ч. 5 ст. 33, ч. 7 ст. 159 УК РФ;

- получение взятки в особо крупном размере - ч. 6 ст. 290 УК РФ.

На сайте суда отмечается, что судья рассмотрит дело единолично. А значит, никаких посторонних лиц, в том числе и представителей СМИ на заседание не пустят.