Прогноз погоды на 19 и 20 декабря в Кирове: и солнце, и снег

В субботу кировчанам при выходе на улицу стоит одеться потеплее. Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода в выходные дни ожидается довольно холодной. В субботу будет ясно, а в воскресенье возможен небольшой снег.

В субботу, 19 декабря, температура воздуха практически весь день будет ниже - 20 градусов. Правда, днем будет солнечно, и столбик термометра, возможно, поднимется до отметки - 180С. Северо-восточный ветер к обеду сменит направление на восточное, а к вечеру уже будет дуть с юга. При этом скорость его увеличится с 1,5 до 3,0 м/с. Метеозависимым кировчанам следует обратить внимание: атмосферное давление повышенное - 763 мм рт. ст.

В воскресенье, 20 декабря, небо будет пасмурным. С обеда может пойти небольшой снег. Температура воздуха будет постепенно повышаться. Если утром синоптики прогнозируют - 15 градусов, то уже к вечеру столбик термометра поднимется до - 10. Южный ветер сменит направление на юго-западное и усилится до 5,0 м/с. Атмосферное давление немного понизится - до 759 мм рт. ст.

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