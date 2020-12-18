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Кировская область отправляет древесину и удобрения в Египет

Объем экспорта за девять месяцев текущего года составил 12 миллионов 820 тысяч долларов
Виктор КарповВиктор Карпов
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Арабский рынок оказался интересен не только предприятиям лесоперерабатывающего комплекса.

Арабский рынок оказался интересен не только предприятиям лесоперерабатывающего комплекса.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кировская область намерена найти новые рынки сбыта товаров на арабском рынке. Такие планы были озвучены на онлайн-совещании с торговым представителем Российской Федерации в Египте.

За девять месяцев текущего года объем экспорта Кировской области в Египет составил 12 миллионов 820 тысяч долларов. В основном регион поставляет древесину и продукты деревообработки, а также удобрения.

- В ходе встречи были обсуждены вопросы о специфике выхода кировских товаров на арабский рынок, включая торговые барьеры, требования к сертификации продукции, ее упаковке, а также меры государственной поддержки экспорта, - сообщили в пресс-служб областного правительства.

Кроме того, арабский рынок оказался интересен не только предприятиям промышленного и лесоперерабатывающего комплекса, но и пищевой отрасли.

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