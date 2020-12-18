Кировские автолюбители мешают уборке снега с городских дорог

Очистка проезжих частей и пешеходных зон от последствий снегопада продолжается. Фото: admkirov.ru

Кировских автомобилистов просят не оставлять машины на обочинах дорог. По сообщению пресс-службы горадминистрации, из-за их ласточек, припаркованных на проезжей части, невозможно полностью очистить полотно. К примеру, такую ситуацию минувшей ночью наблюдали на улицах Воровского и МОПРа. Автомобилистов просят не оставлять на ночь свои машины на обочинах.

К слову, кировские дороги продолжают чистить от последствий снегопада. На улицы вывели 132 единицы техники: 98 - на проезжие части, 34 - на пешеходные зоны. Снег разгребали всю ночь почти во всем городе, а также в слободах и деревнях. Задействовали и ручные бригады - на лестничных маршах, остановках транспорта, спусках и подъемах.

Мэрия уверяет, что за работой подрядчиков следят в непрерывном режиме. В случае плохой очистки дорог техника и рабочие выходят на участок повторно.