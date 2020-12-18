В Кирове на перекрестке улиц, где насмерть сбили 20-летнюю девушку, нашли нарушения

Проблемный участок, на котором сбили девушку, оказался с нарушениями. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове хотят сделать регулируемым пешеходный переход, на котором насмерть сбили 20-летнюю девушку. Речь идет о перекрестке улиц Володарского и Воровского.

Областная ГИБДД отмечает: на этом участке есть нарушения в плане дорожной разметки, обозначающей пешеходный переход. Кроме того, отсутствует и дублирующий дорожный знак. Как сообщает паблик «Продвижение Киров», сейчас будет решаться вопрос об устранении этих нарушений. Помимо того, в ведомстве задумались о необходимости установить светофор на проблемном участке.

Напомним, на этом перекрестке 8 декабря в 12.33 «Мицубиси Паджеро» сбил 20-летнюю девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Удар оказался слишком сильным для молодой кировчанки. Спасти ее не удалось - она скончалась до приезда «скорой». На 33-летнюю женщину-водителя сейчас заведено уголовное дело, ей грозит до пяти лет лишения свободы. По результатам медосвидетельствования, она была абсолютно трезва в момент аварии.