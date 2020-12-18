В Слободском районе поезд едва не переехал шестерых лыжников

Лыжников разыскали и составили на них административные протоколы. Фото: пфоут.мвд.рф

В Слободском районе лыжников едва не задавил поезд. Подробности сообщает Кировский линейный отдел МВД на транспорте.

В начале декабря 2020 года в дежурную часть поступило сообщение от машиниста грузового поезда. По его рассказу, на перегоне станций Белка-Слободской он едва не задавил шестерых человек. Экстремалы катались вдоль путей… на лыжах. Чтобы не наехать на людей, пришлось экстренно затормозить поезд. К счастью, никто не пострадал, однако транспорт из-за этого задержался более чем на пять минут.

Лихих лыжников разыскали и вручили им протоколы за административное правонарушение. С ними провели разъяснительные беседы, а также выдали специальные памятки.