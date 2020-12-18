«Содействие занятости населения»: КСП нашла нарушения на сумму 7,3 миллиона рублей

На финансирование государственной программы направлено 3,1 млрд рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Контрольно-счетной палата Кировской области отчиталась о результатах проверки использования средств на государственную программу «Содействие занятости населения». Отметим, что за реализацию данного проекта в регионе отвечает управление государственной службы занятости населения.

Аудиторы пояснили, что в проверяемый период вошли 2018-2019 годы и девять месяцев текущего года. На финансирование государственной программы направлено 3,1 млрд рублей:

- средства федерального бюджета - более 2,3 млрд рублей;

- областного - 680 миллионов.

В целом в 2018-2019 годах удалось достичь большинства целевых показателей, а вот в текущем году есть риски невыполнения госпрограммы из-за пандемии коронавируса. Так, на региональном рынке труда сохраняется серьезная напряженность, а рост безработицы регистрируется во всех муниципальных образованиях области.

В ходе проверки отмечены следующие недостатки и нарушения:

- в правовом регулировании - это снижает эффективность использования средств в сфере занятости;

- несвоевременная корректировка нормативных актов;

- занижение и завышение выплат гражданам;

- выявлены случаи переплаты пособий по безработице;

- многочисленные нарушения по формированию личных дел граждан.

Кроме того, выделенные деньги не всегда расходовались экономно и результативно. Так, неэффективно использовались средства на возмещение судебных издержек и пени по налогам и взносам, оплачивались невыполненные услуги, а также выше нормы приобретались необходимые для работы товары.

Всего в ходе контрольного мероприятия установлены нарушения и недостатки на общую сумму 7,3 миллиона рублей. Основные нарушения связаны:

- с определением размеров выплат гражданам;

- с несоблюдением порядка и условий оплаты труда руководителей и сотрудников управления занятости и подведомственных учреждений.

В итоге в ходе проверки удалось устранить финансовые нарушения на общую сумму около 6 миллионов рублей.

- О результатах контрольного мероприятия проинформированы депутаты Законодательного Собрания Кировской области и губернатор региона. Отдельные материалы проверки направлены в правоохранительные органы, - сообщили в пресс-службе КСП.