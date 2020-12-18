Статистика по COVID-19 в Кировской области: 19 человек подключены к аппаратам ИВЛ

За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 5954 исследования на COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на 18 декабря.

Сообщается, что за минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 232 новых случая заражения коронавирусом. За этот же период выздоровел 621 человек.

В инфекционных госпиталях сейчас находится 3915 жителей области, у 3460 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 3183 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 445 кировчан диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 121 пациент с коронавирусом, 19 из них - на ИВЛ.

В домашних условиях проходят лечение 13111 пациентов.

За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 5954 исследования на COVID-19. На КТ обследовали 776 жителей региона.

За минувшие сутки в инфекционном стационаре скончался еще один пациент с COVID-19. По статистике сайта стопкоронавирус.рф, в регионе умерли 215 (+1) человек. Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 0,96% (средний по России - 1,79%).

Напомним, что в Кировской области с 1 декабря создан единый короткий номер справочной службы по COVID-19 - 122. По нему можно также записаться на вакцинацию от коронавируса. Звонок - бесплатный как с мобильного, так и стационарного телефона.