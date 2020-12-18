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Кировчанин пожаловался в Следком на невыплату зарплаты

Работодатель задолжал мужчине более 123 тысяч рублей
Виктор КарповВиктор Карпов
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Руководство компании предпочло потратить деньги на другие цели.

Руководство компании предпочло потратить деньги на другие цели.

Фото: Анастасия Осипова

В Кирове возбудили очередное уголовное дело по факту невыплаты заработной платы свыше двух месяцев. На нарушение своих трудовых прав пожаловался сотрудник ООО «Юнит-С» на встрече с руководителем регионального Следкома Андреем Виноградовым. Мужчина рассказал, что компания не выплачивает ему зарплату с октября 2019 года по июль 2020 года, а долги уже превысили 123 тысячи рублей. Андрей Павлович распорядился провести проверку.

В итоге все озвученные факты подтвердились. Кроме того, выяснилось, что у ООО «Юнит-С» имелась возможность выплачивать зарплату, но руководство компании предпочло потратить деньги на другие цели.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Криминал