В пригороде Кирова произошел крупный пожар

На место происшествия выехали семь пожарных расчетов. Фото: mchs.gov.ru

Поздним вечером пятницы, 17 декабря, в слободе Столбики произошел крупный пожар. Огонь вспыхнул в двухэтажном частном доме. Очевидцы рассказали, что пламя моментально охватило деревянное здание, а пожар и работу спасателей было видно из окон новостроек в Чистых прудах.

Пожар и работу спасателей было видно из окон новостроек в Чистых прудах. Фото: mchs.gov.ru

В пресс-службе МЧС сообщили, что на место происшествия выехали семь пожарных расчетов, а во время тушения спасателям удалось спасти более десяти голов свиней. Кроме того, сотрудникам МЧС удалось защитить близлежащие дома от огня.

Огонь вспыхнул в двухэтажном частном доме. Фото: mchs.gov.ru

Известно, что в происшествии пострадал хозяин дома, он получил ожоги рук. Ему была срочно оказана медицинская помощь.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара. На месте работают дознаватели и специалисты.