Кировских водителей ожидают «сплошные проверки»

Особое внимание полицейские будут уделять пригородным дорогам и въездам-выездам из Кирова Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кировских водителей массово проверят на состояние алкогольного опьянения. «Сплошные проверки» пройдут в трех районах города: Нововятском, Октябрьском и Первомайском. Сотрудники Госавтоинспекции проведут в рейды с 18 по 20 декабря.

В пресс-службе областного ГИБДД сообщили, что особое внимание полицейские будут уделять пригородным дорогам и въездам-выездам из Кирова. Традиционно вместе с сотрудниками ГИБДД на дороги выедут активисты движения «Ночной патруль» и представители добровольных дружин.

ГИБДД по Кировской области напоминает, что нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет. А за повторное нарушение предусмотрена и уголовная ответственность.