Как Киров украсят к Новому году: горожане борются за победу в конкурсе на лучшее оформление дворов

Для оформления советуют использовать новогоднюю символику, подсветку, гирлянды и прочие украшения. Фото: admkirov.ru

В Кирове проходит конкурс на украшение дворов к Новому году. По информации пресс-службы горадминистрации, итоги будут подводить в каждом районе.

Ежегодно жители многих домов в преддверии праздника стараются обустроить дворовую территорию - лепят фигуры из снега, строят горки и развешивают на деревьях мишуру, игрушки и даже гирлянды. На ближайшие выходные управляющие компании запланировали новогоднее оформление придомовых территорий. Так, в Октябрьском районе сейчас идет конкурс «Сказка входит в каждый двор». Прием заявок на участие уже завершился, и на следующей неделе начнется осмотр территорий.

А в Ленинском районе проводится конкурс «Зимний двор». Основные критерии - наличие элементов зимнего благоустройства (елки, катки, горки, снежные фигуры). Разумеется, территория должна быть оформлена творчески. Прием заявок еще не закрыт, и попасть в число участников можно, направив фотографию украшенного двора на почту: orgotdel309310@mail.ru.

Теруправление советует использовать для оформления ледовые и снежные скульптуры, елки, гирлянды, панно, декоративные элементы, подсветку и новогоднюю символику.