Кировские дороги продолжают чистить от снега

От снега чистят и проезжую часть, и тротуары. Фото: admkirov.ru

Киров продолжают расчищать от внезапно выпавшего снега. Получается не очень, но стараются изо всех сил. Так, на борьбу с неожиданным, как всегда, нападком стихии вывели более ста единиц техники. Информацию сообщает пресс-служба горадминистрации.

Технику используют для очистки от снега проезжих частей, тротуаров, сгребания снега с дорог и посыпки поверхностей противогололедными материалами. Дворники работают на остановках общественного транспорта, лестничных маршах и подходах к пешеходным переходам. Также сейчас чистят сельские грунтовые дороги на территории Кирова.

За работой подрядчиков пообещали усилить контроль со стороны теруправлений, департамента городского хозяйства и управления дорожной и парковой инфракструктуры. Так, по заявлению ГДМС, на все претензии они оперативно реагируют - в том числе те, что приходят в соцсетях. Работу по очистке от снега подведомственных организации участков контролируют специальные инспекторы.

В предстоящую ночь с 17 на 18 декабря на городские дороги должно выйти максимальное количество снегоуборочной техники и рабочих бригад - как и в предыдущую. Однако результат наутро, к сожалению, оставил желать лучшего.