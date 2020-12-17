В Кирове мужчина едва не зарезал своего собутыльника

Мужчина в пылу драки схватил нож и несколько раз ударил им оппонента. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове росгвардейцы задержали мужчину, едва не зарезавшего человека. Информацию сообщает пресс-служба ведомства.

Звонок поступил из полиции на днях, около девяти часов вечера. Дежурный сообщил, что в одной из квартир дома на Чижовском переулке совместный отдых перешел в поножовщину. Экипаж росгвардейцев незамедлительно прибыл на место.

В квартире действительно обнаружился мужчина с ножевым ранением, для которого правоохранители срочно вызвали «скорую помощь». Как выяснилось после, во время застолья двое его участников поссорились. В пылу драки одному из них под руку подвернулся нож, который тот немедленно пустил в ход, несколько раз ударив им оппонента.

Пострадавшего росгвардейцы передали врачам, а устроившего поножовщину мужчину - прибывшей на место происшествия опергруппе. Теперь кировчанином займется полиция.