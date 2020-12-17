Кировчане не смогут утром субботы уехать в Сидоровку

Автобусы маршрута №117 временно прекратят ходить 19 декабря. Фото: fotobus.msk.ru

В Кирове временно изменится маршрут автобуса №117. Его движение приостановят на три часа. Информацию сообщает пресс-служба горадминистрации.

Как известно, в грядущую субботу, 19 декабря, в Кирове пройдут соревнования по автоспорту «Ралли Вятка». Из-за этого на участке дороги от улицы Порошинской до поселка Сидоровка перекроют дорогу с 7 до 11 часов. Как известно, автобусы маршрута №117 идут от Кирова до Сидоровки. В связи с этим их движение приостановят с 8 до 11 утра.

После снятия ограничений общественный транспорт продолжит работу в обычном режиме.