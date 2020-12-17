В Кировской области бюджет ФОМС принят с дефицитом

Доходы бюджета ФОМС на 2021 год запланированы в объеме 19 млрд 908 миллионов рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В четверг, 17 декабря, состоялось заключительное пленарное заседание Законодательного собрания Кировской области. На нем депутаты приняли окончательный бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023

Доходы бюджета ФОМС на 2021 год запланированы в объеме 19 млрд 908 миллионов рублей, расходы - 19 млрд 978 миллионов рублей, дефицит - более 69 миллионов рублей.

Общая численность застрахованных граждан в регионе составляет 1 миллион 309 тысяч человек. На каждого застрахованного в 2021 году предусмотрено по 13 тысяч рублей, в 2022 году – 13, 7 тысяч рублей, а на 2023 год – 14,5 тысяч рублей.

На ноябрьском пленарном заседании Заместитель председателя Законодательного собрания Владимир Костин охарактеризовал ФОМС как ненужную надстройку.

- При реформировании здравоохранения как раз создание ФОМС, как мне кажется, обусловило хроническое недофинансирование, с которым Кировская область столкнулась в период коронавируса, - заявил на ноябрьском пленарном заседании Владимир Костин.

Стоит отметить, что Роман Титов от имени профильного комитета сообщил, что после первого чтения никаких предложений и поправок не поступило.