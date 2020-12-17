В Кирове 40-летний мужчина избивал своего сына

Мужчина истязал своего сына с августа по сентябрь. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кирове задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в истязании своего сына. Информацию сообщает областной Следственный комитет.

По версии ведомства, кировчанин систематически избивал своего 12-летнего сына. Истязания ребенка продолжались с августа по сентябрь. Мальчик неоднократно испытывал боль и страдания - как физические, так и психические. Где в эти моменты находилась мать ребенка - неизвестно.

Сейчас мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в «истязании несовершеннолетнего». По данной статье кировчанину грозит от трех до семи лет лишения свободы. Следователи продолжают устанавливать все причины и обстоятельства произошедшего. Кроме того, ведомство даст оценку бездействию должностных лиц органов системы профилактики. Возможно, они пропустили неблагополучную семью.