Ягдаров досрочно покинул Законодательное собрание Кировской области

Депутат ОЗС Кировской области Вячеслав Ягдаров расстрелял двух охотничьих собак. Фото: zsko.ru

В четверг, 17 декабря, состоялось заключительное пленарное заседание Законодательного собрания Кировской области. Последним вопросом в повестке стояло решение о досрочном прекращении полномочий депутата Вячеслав Ягдаров. Причиной стало вступление в законную силу обвинительного приговора за жестокое обращение с животными.

В ходе рассмотрения вопроса слово попросил Федор Сураев. Он подчеркнул, что хочет высказаться не как депутат, а как обычный гражданин и любитель животных.

- Подобное поведение недопустимо, - эмоционально заявил Федор Васильевич. - Считаю, что наказание с учетом того, что человек не раскаялся слишком мягкое. На мой взгляд, таким людям место на нарах, а не в Законодательном собрании.

В результате большинством голосов депутаты приняли решении о прекращении полномочий Вячеслава Ягдарова. Хоть процедура и была формальной, но смогла заметно подпортить настроение народным избранникам, которым и так пришлось принять не слишком оптимистичный бюджет области на 2021 год.

Напомним, что резонансное дело Ягдарова потрясло всю Кировскую область перед предыдущим Новым годом. 29 декабря 2019 года в соцсетях появилось видео, где охотник из Зуевского района Андрей Рогачев рассказывает, что его собак убили. Хладнокровно расстреляли из ружья. И называет имя виновника: депутат областного Заксобрания Вячеслав Ягдаров. Подробнее здесь.