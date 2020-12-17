В Котельничском районе депутат сельской думы украла деньги у умершего человека

Женщина сняла с карты умершего человека не менее 44 тысяч рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Информацию сообщила областная прокуратура. Так, в 2019 году женщине, как представителю законодательной власти, передали банковскую карту одного из местных жителей. Мужчину как раз госпитализировали с неизвестным заболеванием. Спустя некоторое время он умер, а его карта так и осталась на руках у женщины.

Летом того же года представительница власти решила, что нечего добру пропадать. И, взяв эту самую карту, сняла с нее около 44 тысяч рублей. Часть этих денег была пенсией, поступившей на расчетный счет мужчины.

Действия 57-летнего депутата, теперь уже, скорее всего, бывшего, классифицировали как хищение, возбудили уголовное дело. Женщина свою вину признала и вернула украденное, однако от статьи ее это уже не спасет. Материалы дела вместе с обвинительным заключением направили в суд, перед которым скоро предстанет котельничанка.