В Нолинском районе ищут 16-летнего подростка

Василия разыскивают уже почти сутки. Фото: vk.com/ornkirov

В Кировской области разыскивают подростка, пропавшего сутки назад. Василий Ерхов в последний раз вышел из дома в поселке Аркуль, Нолинский район, около трех часов дня 16 декабря. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает отряд по розыску несовершеннолетних «Первый». Василию 16 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, у него темные волосы и серые глаза. На момент ухода из дома подросток был одет в черную куртку, красную толстовку, черные ботинки и камуфлированные брюки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Василия, просьба сообщить об этом по номерам: 89091351085 (инфорг поиска Екатерина) либо 02, 102.