В Кировской области превышен эпидпорог по ОРВИ

Заболевшие гриппом или ОРВИ должны оставаться дома, чтобы не стать источниками инфекции для окружающих.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Кировской области снижается заболеваемость ОРВИ, но эпидемиологический порог остается превышен по региону на 16,05%, по Кирову – на 23,31%. Такие данные приводит Роспотребнадзор.
По сравнению с прошедшей неделей заболеваемость снизилась на 1%. В ведомстве отмечают, что меньше стали болеть практически все возрастные группы. Правда, среди кировчан старше 15 лет темп прироста заболеваемости все еще высок: 9,20% по сравнению с предыдущей неделей
Специалисты Роспотребнадзора напомнили кировчанам: заболевшие гриппом или ОРВИ должны оставаться дома, чтобы не стать источниками инфекции для окружающих. Самая эффективная мера профилактики этих заболеваний – ограничение контактов больных людей со здоровыми.
Помимо этого, для профилактики гриппа и ОРВИ важно:
• постараться избегать мест массового скоплений людей и поездок в общественном транспорте;
• использовать маски в общественных местах;
• ограничить контакты с людьми, имеющими симптомы заболевания, например, кашель или насморк;
• тщательно мыть руки с мылом и промывать нос, особенно после улицы и общественного транспорта;
• регулярно проветривать помещения и делать в них влажную уборку;
• есть больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и др.) и блюд с чесноком и луком;
• вести здоровый образ жизни: соблюдать режим сна, сбалансированно питаться и регулярно заниматься физкультурой.