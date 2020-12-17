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В Кировской области превышен эпидпорог по ОРВИ

Но темпы заболеваемости начинают снижаться
Виктор КарповВиктор Карпов
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Заболевшие гриппом или ОРВИ должны оставаться дома, чтобы не стать источниками инфекции для окружающих.

Заболевшие гриппом или ОРВИ должны оставаться дома, чтобы не стать источниками инфекции для окружающих.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кировской области снижается заболеваемость ОРВИ, но эпидемиологический порог остается превышен по региону на 16,05%, по Кирову – на 23,31%. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

По сравнению с прошедшей неделей заболеваемость снизилась на 1%. В ведомстве отмечают, что меньше стали болеть практически все возрастные группы. Правда, среди кировчан старше 15 лет темп прироста заболеваемости все еще высок: 9,20% по сравнению с предыдущей неделей

Специалисты Роспотребнадзора напомнили кировчанам: заболевшие гриппом или ОРВИ должны оставаться дома, чтобы не стать источниками инфекции для окружающих. Самая эффективная мера профилактики этих заболеваний – ограничение контактов больных людей со здоровыми.

Помимо этого, для профилактики гриппа и ОРВИ важно:

• постараться избегать мест массового скоплений людей и поездок в общественном транспорте;

• использовать маски в общественных местах;

• ограничить контакты с людьми, имеющими симптомы заболевания, например, кашель или насморк;

• тщательно мыть руки с мылом и промывать нос, особенно после улицы и общественного транспорта;

• регулярно проветривать помещения и делать в них влажную уборку;

• есть больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и др.) и блюд с чесноком и луком;

• вести здоровый образ жизни: соблюдать режим сна, сбалансированно питаться и регулярно заниматься физкультурой.