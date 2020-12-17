В Кирове продают самое популярное кафе за 29 миллионов рублей

Помещение в 780 квадратных метров оценили в почти 29 миллионов рублей. Фото: avito.ru

В Кирове продают одно из кафе сети «СПК», располагающееся на Свердлова, 31. Объявление появилось на популярной торговой интернет-площадке. Помещение в 780 квадратных метров оценили в почти 29 миллионов рублей.

Автор объявления заверяет, что в кафе недавно произвели полную реконструкцию и сделали ремонт, «все новое и красивое». В немаленькую сумму входят три зала кафе, кухня, кабинеты и подсобные помещения. Помимо того, здание продается с земельным участком. Одно из условий сделки - оставить двух действующих арендаторов с долгосрочными договорами. Зато и доход от сдачи в аренду, по обещаниям автора объявления, должен быть немалым.

Напомним, что это не первое объявление о продаже заведений общепита и досуга. Так, на днях выставили на продажу популярный ночной клуб и один из баров сети «БладБахер».