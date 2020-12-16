Жителей Кировской области предупредили о похолодании

В северных районах области температура начнет снижаться уже в пятницу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В регионах Приволжского федерального округа в ближайшие дни наступят холода. По прогнозам синоптиков, в четверг Кировская область попадет под влияние антициклона, который придет в регион с берегов Баренцева моря.

В северных районах области температура начнет снижаться уже в пятницу, 18 декабря. Так, похолодание будет сопровождаться сменой ветра на северное направление, а воздух остынет до минус 15 градусов.

Уже в выходные дни в регион придут серьезные морозы. Температура может опуститься ниже 25 градусов. Однако синоптики обещают, что заморозки продлятся не более двух суток.

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