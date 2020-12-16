В Кирове нашли без вести пропавшую 16-летнюю девушку

Девушку за сутки разыскали кировские полицейские. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кирове разыскали пропавшую без вести 16-летнюю девушку. Как сообщает областное УМВД, в полицию обратился отец исчезнувшей. По его словам, его дочь ушла из дома 14 декабря. На связь с семьей она не выходила и дома не появлялась.

На поиски девушки бросили все силы, передали ориентировки всем подразделениям, проверили места скопления несовершеннолетних. В итоге удалось установить круг общения подростка. И 15 декабря девушка нашлась - в квартире своего друга, уже совершеннолетнего.

Подростка опросили и убедились, что она невредима и здорова. В отношении нее, по данным ведомства, противоправных данных не совершалось. Девушку передали родителям, и теперь она находится дома, со своей семьей.