Кировские коммунальщики проигрывают в борьбе со снегом

Работа подрядчиков отслеживается с помощью системы GPS-навигации. Фото: admkirov.ru

Кировчане в социальный сетях жалуются на неторопливую работу коммунальных служб. Однако в администрации уверяют, что подрядчики работают по максимуму. Так, в АО «Гордормостстрой» сообщили, что на ликвидацию последствий снегопада «брошены» сто единиц техники, а ручную уборку проводят порядка ста человек. Кроме того, проезжую часть дополнительно обрабатывают противогололедным материалом.

Заместитель директора управления дорожной и парковой инфраструктуры Вячеслав Бармин отметил, что работа подрядчиков отслеживается с помощью системы GPS-навигации. Добавим, что согласно передаваемым данным, на дорогах города действительно задействовано максимальное количество техники.

В администрации пообещали, что в ближайшие дни будет усилена работа по вывозу снега на специальные полигоны.