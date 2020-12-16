Роспотребнадзор опечатал кировский клуб за несоблюдение мер санэпинбезопасности

Кировский Роспотребнадзор рассказал о причинах закрытия популярного ночного клуба. Напомним, в минувшую пятницу сотрудники ведомства совместно с полицией опечатали здание развлекательного заведения.

Как выяснилось, в заведении регулярно нарушали санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, создавая этим угрозу для посетителей. Скорее всего, клуб попросту «забил» на введенные в области ограничения, связанные с пандемией коронавируса. За то и поплатились.

Сейчас клуб по-прежнему опечатан. Материалы проверки же направили в Ленинский районный суд города Кирова. По сообщению владельцев заведения, суд о дальнейшей судьбе клуба должен состояться на текущей неделе.