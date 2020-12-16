В Кирове подросток выпал из окна четвертого этажа

Подросток выпал из окна дома №83 по улице Воровского. Фото: Google Карты

В Кирове из окна пятиэтажного дома выпал 15-летний подросток. Информация об этом появилась в городских СМИ. «Комсомолке» факт происшествия подтвердили в региональном Следственном комитете.

Как стало известно, инцидент произошел сегодня, 16 декабря, около двух часов дня. Подросток выпал из окна четвертого этажа дома №83 по улице Воровского. Он остался жив, но получил травмы. Сейчас ему оказывают необходимую помощь. Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия, устанавливает все причины и обстоятельства случившегося.