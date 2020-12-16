В Малмыже женщина-водитель автомобиля Geely сбила пешехода

ДТП случилось около дома №46. Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области под колесами иномарки пострадала 53-летняя женщина. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария произошла во вторник утром, 15 декабря, около дома №46 на улице Комсомольской в городе Малмыже. По предварительной информации, 41-летняя женщина-водитель автомобиля Geely сбила 53-летнюю женщину.

В результате аварии пешеход получила травмы. К счастью, они оказали несерьезными и помощь врачей ей не понадобилась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло два ДТП, в которых два человека получили травмы.

Госавтоинспекция Кировской области напоминаем автолюбителям о необходимости соблюдения оптимального скоростного режима, соответствующего погодным и дорожным условиям.