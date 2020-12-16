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В Афанасьевском районе во время пожара погибла женщина

Предполагаемая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем или неисправность печи
Виктор КарповВиктор Карпов
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Огонь вспыхнул в деревянном доме на улице Труда. Фото: afanasyevo.ucoz.ru

Огонь вспыхнул в деревянном доме на улице Труда. Фото: afanasyevo.ucoz.ru

В Афанасьевском районе Кировской области пожар унес жизнь 55-летней женщины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Трагедия произошла во вторник, 15 декабря, в деревне Ичетовкины. Огонь вспыхнул в деревянном доме на улице Труда. По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем или неисправности печи. Прибывшие на место пожара спасатели обнаружили тело хозяйки.

В настоящее время следователи устанавливают причины произошедшего. Назначены экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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