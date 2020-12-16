Аэропорт «Победилово» получит 46 миллионов рублей из областного бюджета

В августе текущего года аэропорт уже получал субсидию в размере 39 миллионов рублей. Фото: pobedilovo.com

В областной бюджет на текущий год вносятся очередные корректировки. Изменения касаются всех основных параметров главного финансового документа региона. Так, расходы бюджета вновь увеличиваются и достигли отметки в 70 млрд рублей.

В новой редакции документа предусмотрена финансовая поддержка аэропорта «Победилово». Так, очередная субсидия составит 46 миллионов рублей. Деньги направят на выплату заработной платы сотрудников аэропорта и на погашение задолженностей.

Напомним, что в августе текущего года аэропорт уже получал субсидию в размере 39 миллионов рублей. Тогда средства были направлены на стабилизацию экономики предприятия, которое понесло потери из-за падения пассажиропотока, связанного с пандемий коронавируса.

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