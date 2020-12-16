Жители Лянгасово и Чистых прудов смогут покататься на собственных катках

Катки залили благодаря усилиям активных жителей микрорайонов. Фото: admkirov.ru
В микрорайонах Лянгасово и Чистые пруды открылись катки для их жителей. Всего залито четыре ледовых площадки. Информацию сообщает пресс-служба горадминистрации.
Так, каток в Лянгасово залили на стадионе «Локомотив». Появился он благодаря стараниям учащихся спортшколы №5. Каток могут посетить все желающие с 08.00 до 20.00 каждый день, со вторника по воскресенье. На месте также организован прокат коньков.
В Чистых прудах катки появились на придомовых территориях благодаря активным жителям микрорайона, а также общественного совета. Расположились они по адресам: Чистопрудненская 3,4, Ивана Попова, 60/1.
Кировчан просят соблюдать правила безопасного поведения на катке, а также санитарно-эпидемиологические нормы.
Где еще можно бесплатно покататься на коньках, можно посмотреть здесь.
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