В кировской школе №65 скоро станет тепло

В школе меняют окна и обновляют оборудование, чтобы в здании стало теплее. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В кировской школе №65 восстанавливают температурный режим. Как сообщает пресс-служба областного правительства, от родителей учащихся неоднократно поступали жалобы на холод в здании. Появлялась подобная информация и в соцсетях. Минобразования региона отмечает, что ответственность за состояние школы несет администрация города, причем на проблему с отоплением указывали уже не раз.

Кировская мэрия, в свою очередь, сообщает, что в школе с лета заменяют оконные блоки, благодаря чему в классах станет теплее. Также в здании обновили оборудование, обеспечивающее работу теплосети. Сейчас решается вопрос о его усовершенствовании.

Минобразования региона заявляет, что ситуация с температурным режимом в школе взята на особый контроль. Вопрос об отоплении организации будет решаться в ближайшее время.