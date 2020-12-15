Кировская область оказалась одним из самых пьющих регионов страны

Кировская область расположилась на 79 месте из 85 в рейтинге трезвости среди регионов РФ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кировская область вошла в ТОП-10 пьющих регионов России. Согласно рейтингу, составленному ФП «Трезвая Россия», наш край расположился на 79 месте из 85, где 85 место - самый «проблемный» субъект страны. Таким образом, кировчане вошли в не очень гордый ТОП-10 самых пьянствующих областей.

Место в рейтинге давалось, исходя из шести критериев. Так, области оценивались по следующим показателям:

- число умерших по основным классам и отдельным причинам смерти (отравления алкоголем);

- численность больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях с диагнозом «алкоголизм и алкогольные психозы»;

- число преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения (единица);

- региональный объём всей проданной алкогольной продукции в литрах чистого спирта;

- число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции (единица);

- количество часов запрета продажи алкоголя в сутки и дней в году, когда полностью запрещена продажа алкогольной продукции.

В итоге Кировская область оказалась на седьмом месте по уровню нетрезвости. В топ-3 же вошли наши ближайшие соседи - Республика Коми и Удмуртская Республика. Самыми трезвыми оказались Республики Ингушетия, Дагестан и Чеченская Республика.