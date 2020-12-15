В Кировской области двух пенсионеров буду судить за браконьерство

Мужчины рыбачили на реке Молома. Фото: epp.genproc.gov.ru

В Котельниче перед судом предстанут браконьеры за незаконный лов рыбы. В настоящее время прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

В октябре текущего года два пенсионера отправились на рыбалку на реку Молома в районе дереве Скурихинская Котельничского района. Для более успешного улова мужчины решили использовать острог и электроудочки. Отметит, что данное оборудование входит в перечень запрещенных на территории страны.

В ходе расследования обвиняемые вину в содеянном признали и возместили материальный ущерб - 7 тысяч рублей. В ближайшее время уголовное дело рассмотрит Котельничский районный суд.