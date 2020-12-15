В 2021 году будет создана проектная-сметная документация на строительство школы в Нолинске

В самом учебном заведении планируют построить бассейн и современный спортивный зал. Фото: pixabay.com
Министр финансов Кировской области Лариса Маковеева на заседание профильного комитета ОЗС рассказала, что в областной бюджет будут заложены деньги на подготовку строительства школы в Нолинске.
В следующем году планируют создать проектно-сметную документацию, на что потребуется более 11 миллионов рублей. На данный момент предполагается, что здание школы будет рассчитано на 500 учеников. В самом учебном заведении планируют построить бассейн и современный спортивный зал.
- Своевременная подготовка проекта позволит региону претендовать на получение федеральных средств для строительства новой школы, - сообщили в министерстве финансов.
Стоит отметить, что ко второму чтению проект областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов внесены и другие коррективы. Так, основные параметры составят:
- доходы - 66,4 млрд рублей (в первом чтении - 65,9 млрд рублей);
- расходы - 67,5 млрд рублей (67 млрд рублей);
- дефицит остается на уровне 1,1 млрд рублей.
В четверг, 17 декабря, парламентарием предстоит рассмотреть предложения, внесенные к проекту бюджета на 2021 год, а также утвердить главный финансовый документ области.
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