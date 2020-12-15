Статистика по COVID-19 в Кировской области: в стационарах находятся более 3800 пациентов с коронавирусом

В реанимации в тяжелом состоянии сейчас находится 121 кировчанин с COVID-19. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 224 новых случая заражения коронавирусом. За этот же период выздоровели 674 человека. Такие данные приводит региональный оперштаб.

В инфекционных госпиталях сейчас находится 4051 житель области, у 3825 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 3632 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 419 кировчан диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 121 пациент с коронавирусом, 24 из них - на ИВЛ.

В домашних условиях проходят лечение 12269 пациентов.

За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 3017 исследований на COVID-19. На КТ обследовали 699 жителей региона.

За минувшие сутки в инфекционном стационаре скончался еще один пациент с COVID-19. По статистике сайта стопкоронавирус.рф, в регионе умерли 212 (+1) человек. Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 1,01% (средний по России - 1,77%). За минувшую неделю от COVID-19 скончались восемь человек.

Напомним, что в Кировской области с 1 декабря создан единый короткий номер справочной службы по COVID-19 - 122. По нему можно также записаться на вакцинацию от коронавируса. Звонок - бесплатный как с мобильного, так и стационарного телефона.