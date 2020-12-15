Кировчанин избил девушку в развлекательном центре

Кировчанина, напавшего на девушку, задержали и передали полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В кировском развлекательном центре избили девушку. По сообщению пресс-службы областного управления Росгвардии, драчуна быстро нашли и задержали.

Сигнал «тревога» поступил из РЦ по улице Грибоедова. К прибывшим на место правоохранителям обратилась девушка, рассказавшая, что ее избили. С ее слов, в женскую раздевалку центра несколько раз заходил неизвестный мужчина. Когда же девушка рискнула сделать ему замечание, то получила несколько ударов кулаком в лицо.

Нападавшего на кировчанку нашли - им оказался 42-летний мужчина. По заявлению пострадавшей драчуна доставили в отделение УМВД. Теперь им займется полиция.