Судебные приставы и ГИБДД патрулируют улицы Кирова в поиске должников

В случае неуплаты штрафа вовремя предусмотрена ответственность в виде штрафа в двукратном размере. Фото: vk.com/gibdd43

Кировских автолюбителей массово проверят на долги по штрафам. В областной Госавтоинспекции сообщили, что совместные рейды с представителями службы судебных приставов уже проводятся и продлятся до 23 декабря 2020 года. Поводом для проверок послужили результаты статистики: в регионе на сегодняшний день за неуплату штрафов по линии ГИБДД возбуждено 2304 административных производства.

Госавтоинспекция кировской области обращает внимание автомобилистов: вы считаетесь должником, если не уплатили штраф в течение 60 дней с того момента, как постановление об административном правонарушении вступит в законную силу.

Информацию о наличии неуплаченных штрафов можно получить на сайте Госавтоинспекции МВД России или на портале госуслуг.