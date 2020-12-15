Кировский ж/д переезд на улице Потребкооперации временно перекроют

Железнодорожный переезд возле кировской нефтебазы перекроют на одну ночь. Фото: пресс-служба ГЖД

В Кирове перекроют один из городских железнодорожных переездов. Информацию сообщает пресс-служба ГЖД.

В ночь с 15 на 16 декабря ограничат движение автотранспорта на переезде 954 км на улице Потребкооперации, в районе кировской нефтебазы. С 21.00 до 06.00 проехать там будет невозможно. Специальный автотранспорт, разумеется, будут пропускать.

Причиной ограничения движения стали работы по выправке железнодорожного пути с применением тяжелой техники. Кировских автомобилистов просят учесть эту информацию и грамотно планировать свой маршрут, а также отнестись с пониманием к временным неудобствам.