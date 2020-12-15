В Пасегово загорелся мебельный цех

Огонь тушили семь пожарных расчетов. Фото: vk.com/id174802749

В Пасегово произошел пожар в мебельном цеху. Как сообщает региональное ГУ МЧС, пострадавших в инциденте не оказалось - на момент пожара в здании уже не было никого из рабочих.

Огонь вспыхнул в цеху в 19.30, 14 декабря. В результате сгорели крыша, потолочное перекрытие, оборудование и станки, а также закоптились стены во всем здании. Пожар тушили семь расчетов с помощью 13 единиц техники. К счастью, спасателям удалось защитить от огня склад готовой мебели.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты испытательной пожарной лаборатории. Все причины возгорания и причиненный ущерб устанавливаются.