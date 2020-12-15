Министром внутренней политики Кировской области назначен Андрей Лучинин

У министерства внутренней политики сменился руководитель. Фото: kirovreg.ru

В правительстве Кировской области вновь произошли кадровые перестановки. На этот раз в министерстве внутренней политики региона. Своей должности лишился Николай Коев, который возглавлял ведомство. По данным местных СМИ, до своей отставки он находился в отпуске.

С понедельника, 14 декабря, на официальном сайте правительства области в графе «Руководитель министерства внутренней политики» значится Андрей Лучинин. Возможно, ротация кадров произошла в преддверии выборов 2021 года.

Очевидно, что на Андрея Николаевича будут возложены две основные миссии:

- реализация реформы в сфере госуправления;

- курирование выборов в областной парламент, а также в Государственную думу.

СПРАВКА «КП»

Андрей Николаевич Лучинин родился 19 декабря 1968 года в селе Сорвижи, Арбажского района Кировской области. Имеет два высших образования. В 2015 году защитил магистратскую диссертацию на тему «Совершенствование уголовной ответственности за взяточничество». Ранее работал на должности заместителя министра внутренней политики Кировской области, но в 2019 году покинул занимаемую должность.