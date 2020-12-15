В Кирове продают популярный пивной бар за 14 миллионов рублей

Все оборудование и имеющуюся в баре мебель обещают оставить новым хозяевам. Фото: avito.ru

В Кирове продают один из популярных пивных баров. Объявление о сбыте объекта появилось на известной торговой интернет-площадке. Помещени площадью в 231 квадратный метр оценили в почти 14 миллионов рублей.

Находится здание на Набережной Грина, 1. Автор объявления уверяет, что это весьма выгодное расположение - мол, люди здесь прогуливаются и зимой, и летом. Кроме того, бар описывают как «помещение с отличным дизайнерским ремонтом, состоящее из трех залов, кухни и складских помещений». Вся мебель и оборудование, что сейчас имеется в кафе, остается новым хозяевам бара. Автор объявления обещает даже помочь подобрать выгодные условия по кредитованию для бизнеса тому, кто согласится купить помещение.

Уточним, что речь идет об одном из заведений действующей в Кирове сети пивных баров «БладБахер». Закрывается только один из них - возможно, хозяин больше не смог тащить его на себе. В конце концов, из-за коронавируса отрасль общепита пострадала больше всех остальных.